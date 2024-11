Bologna-Monaco: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Renato Dall’Ara la sfida di Champions League Bologna-Monaco: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la 4ª giornata dei gironi di Champions League tra Bologna-Monaco. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All: Italiano.

Monaco (4-4-2): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Golovin, Camara, Minamino; Ben Seghir, Embolo. All: Hutter.

Orario e dove vederla in tv

Bologna-Monaco si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 novembre per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (254). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.