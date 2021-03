Il Bologna è pronto per presentare in Comune il progetto definitivo di restyling dello stadio Dall’Ara. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna è pronto per presentare in Comune il progetto definitivo di restyling dello stadio Dall’Ara.

In settimana sono previsti nuovi incontri per definire alcuni dettagli in merito alla gestione dell’impianto con l’obiettivo di presentare tutti gli atti entro la fine del mese.