Bologna, riecco Arnautovic: con la Fiorentina ci sarà, Covid alle spalle

Il Bologna recupera Arnautovic in vista della trasferta contro la Fiorentina. L’austriaco è guarito dal Covid

In vista della complicata trasferta contro la Fiorentina, il Bologna recupera Marko Arnautovic. Il bomber, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe infatti guarito dal Covid-19.

Oggi ripeterà il test e se dovesse essere ancora negativo, all’austriaco servirebbe solo il via libera definitivo che verrebbe dato in giornata dalle visite mediche. Una buona notizia quindi per Mihajlovic che si trovava a secco di uomini in attacco.