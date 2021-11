Bologna Roma è anche calciomercato: i rossoblù guardano in casa giallorossa

Calciomercato Bologna: Sinisa Mihajlovic guarda in casa della Roma per rinforzare la squadra nella finestra di trattative di gennaio

Nel turno infrasettimanale si affronteranno al Dall’Ara Bologna e Roma e, come racconta Il Resto del Carlino, sarà anche l’occasione per i rossoblù di parlare di calciomercato. In casa giallorossa ci sarebbero, infatti, alcuni calciatori che interessano a Mihajlovic in vista di gennaio.

In difesa, nel ruolo di terzino destro, piace Reynolds, mentre in attacco gli occhi sarebbero puntanti sull’esterno di piede mancino Carles Perez. Entrambi i calciatori non stanno trovando spazio con Mourinho e nella finestra invernale potrebbero quindi partire a cuor leggero.