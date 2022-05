Bologna, Saputo in Italia dopo il derby: in agenda incontro con Sartori per il mercato

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, è atteso in Italia dopo la partita con il Sassuolo per incontrare Sartori

Il suo arrivo è previsto per due motivi. Il primo per stare vicino alla squadra, mentre il secondo per un incontro con Sartori e iniziare a parlare di mercato. Una programmazione per il futuro in casa rossoblù. Lo scrive il Corriere dello Sport.