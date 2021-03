Bologna, Schouten: «Felice per il primo gol in Serie A. Sogno la nazionale»

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone: le sue dichiarazioni

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone.

GOL E VITTORIA – «Sono contentissimo per questo gol, è il primo in Serie A e ha portato anche ad una vittoria, per cui è stato importante. Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato».

FUTURO – «Penso solo a fare bene con il Bologna e magari conquistare la maglia della nazionale».