Bologna: Schouten si cura in Olanda, ma Mihajlovic non era d’accordo

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, è volato in Olanda per curare il problema all’anca. Ma il suo allenatore non era d’accordo

La Repubblica riporta il retroscena in casa Bologna. Jerdy Schouten, centrocampista rossoblù, è volato in Olanda per curare i problemi all’anca, in accordo con la società. Ma Mihajlovic avrebbe preferito un’altra soluzione.

Il tecnico serbo, infatti, avrebbe voluto che il giocatore rimanesse a sua disposizione, stringendo i denti in un momento in cui il Bologna si trova in emergenza a causa degli infortunati.