Bologna Spezia, elogi per Arnautovic: «Serata da bingo»

I quotidiani sportivi esaltano la prestazione di Arnautovic in Bologna-Spezia

Una doppietta per tornare a volare, quella messa a segno da Marko Arnautovic in Bologna-Spezia. Una grande prestazione per l’attaccante austriaco, elogiato anche dai quotidiani sportivi. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un 7 pieno.

LA PAGELLA – «La traversa, la squadra che gioca per lui, il ritorno al gol dopo 85 giorni e il 2-1. Serata da bingo».