Danilo salterà il prossimo match contro il Cagliari: il difensore del Bologna era diffidato ed è stato ammonito con la Lazio

Brutte notizie per il Bologna in vista del match contro il Cagliari, valevole per la 25a giornata del campionato di Serie A.

Danilo era diffidato ed è stato ammonito durante il primo tempo della sfida con la Lazio. Il difensore osserverà, dunque, un turno di squalifica.