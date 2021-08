Bologna-Ternana 4-5, clamoroso: Mihajlovic eliminato dalla Coppa Italia

Clamoroso tonfo del Bologna che cade ai trentaduesimi di finale contro la Ternana: 4-5 subito al Dall’Ara e fuori dalla Coppa Italia

Sorpresa in Coppa Italia con una squadra di Serie A che lascia già la competizione. Parte malissimo la stagione del Bologna di Sinisa Mihajlovic che cade in casa contro la Ternana: 4-5 per i rossoverdi e passaggio ai sedicesimi della competizione.

Subito 0-2 Ternana con Agazzi e Donnarumma. Reazione Bologna affidata a Dominguez ma Peralta mette subito le cose in ordine. Il gol dell’1-4 arriva al 50′, poi Arnautovic accorcia le distanze. Ci pensa di nuovo Peralta a mettere due gol di distanza: i gol di Orsolini e Soriano fissano il risultato sul 4-5 che elimina i felsinei.