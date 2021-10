Bologna, la convocazione di Theate in Nazionale costa mezzo milione

La convocazione di Theate in Nazionale costerà al Bologna mezzo milione da versare nelle casse dell’Ostenda

L’ottimo avvio di stagione e la prima convocazione in nazionale maggiore, il Bologna si coccola Theate che intanto ha già raggiunto il Belgio a Torino. Questo – come riportato dal Corriere dello Sport – costerà mezzo milione ai felsinei come bonus da versare nelle casse dell’Ostenda, club da cui hanno acquistato il cartellino del difensore.