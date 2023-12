Bologna, Thiago Motta: «Concesso troppo, vediamo cosa non ha funzionato»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo il match giocato contro l’Udinese: le sue dichiarazioni in conferenza

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-Bologna. Le parole riprese da tmw.

LE PAROLE – «Chiaramente se abbiamo perso qualcosa non ha funzionato, sappiamo che quando l’Udinese si chiude diventa difficile, non abbiamo sfruttato bene alcuni corridoi, gli abbiamo concesso troppe ripartenze. Dopo il vantaggio diventa tutto più difficile, sicuramente la sconfitta fa male, dobbiamo pensare a prepararci al meglio per la prossima gara».