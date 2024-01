Bologna, Thiago Motta: «Fiorentina favorita, mercato? Due nomi»

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

Il Bologna, dopo l’eliminazione dell’Inter campione in carica, scende di nuovo in campo nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’altra finalista della scorsa stagione. La piazza e la squadra stanno vivendo il momento con grande entusiasmo e, in caso di una vittoria, i rossoblu uscirebbero allo scoperto come sorpresa, ma anche come candidata forte alla vittoria. Thiago Motta in conferenza stampa però non si sbottona e ributta la palla nel campo viola, parlando anche di mercato e cosa serve per alzare il livello. Di seguito le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport.

VIOLA FAVORITI – «Visto il format di questa Coppa Italia e visto che per tutti era un po’ programmata Inter-Fiorentina, i viola sono i favoriti. Se il loro organico é più forte del nostro? É da tempo che loro sono davanti a noi, noi lavoriamo per colmare questo gap. Italiano è un grande allenatore e ha dei grandi giocatori: noi dobbiamo semplicemente andare a giocare il nostro calcio».

MERCATO – «Due uomini, due priorità per mantenere il livello di oggi, due giocatori duttili perché nel calcio attuale se sai fare una cosa sola sei un fenomeno, per cui vorrei elementi che sappiano fare altro; ma se poi dovessero portarmi un fenomeno sarei contento lo stesso eh…».