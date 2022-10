Bologna, Zirkzee: «Continuiamo così e svoltiamo. Segnare al Napoli è un sogno»

L’attaccante del Bologna Zirkzee ha parlato dopo il ko contro il Napoli di Spalletti. Le dichiarazioni a DAZN

di scorta

POST PARTITA –“È stata la mia prima partita da titolare, in un momento non facile per me perché finora non ho giocato molto. Ogni attaccante sogna di segnare, ma farlo contro una squadra come il Napoli ha un sapore diverso, è una bella sensazione, nonostante il dispiacere per la sconfitta. Sapevamo che questa gara non sarebbe stata facile perché il Napoli è una delle squadre più in forma d’Europa. Purtroppo abbiamo perso, ma abbiamo fatto comunque una buona partita, scendendo in campo con il giusto atteggiamento. Questa gara potrebbe rappresentare un primo passo verso il punto di svolta, dobbiamo capire che se continuiamo così i risultati arriveranno“.