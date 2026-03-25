Bomba Nico Williams, l’Inter paga la clausola: doppio sacrificio eccellente

L’Inter pronta a pagare i 100 milioni della clausola di Nico Williams: le due cessioni che finanzieranno l’operazione

C’è Nico Williams nella testa dell’Inter. Mentre Chivu è chiamato a difendere i sei punti di vantaggio sul Milan (e i sette sul Napoli) nelle ultime giornate di campionato, Marotta e Ausilio hanno già la testa rivolta al calciomercato estivo.

Un calciomercato che potrebbe presentarsi con un colpo ad effetto per i nerazzurri: il 23enne attaccante esterno dell’Athletic Bilbao è da qualche giorno accostato alla società lombarda. Non un’operazione semplice quella per portare il talentuoso spagnolo a San Siro: Nico Williams piace, e non poco, alle big della Liga e il suo nome è anche cerchiato in rosso sulla lista degli acquisti delle grandi di Premier League.

L’Inter però non è intenzionata a tirarsi indietro e – riferisce ‘fichajes.com’ – sarebbe anche pronta a pagare la clausola da 100 milioni di euro per fare proprio il giocatore. Una cifra enorme, solitamente fuori dal raggio d’azione dei club italiani, ma in casa nerazzurra ci sarebbe già il piano per potersi permettere un affare di questa portata. Un piano che prevede due sacrifici eccellenti: due calciatori da cedere al miglior offerente per fare cassa e dare davvero l’assalto a Nico Williams.

Il piano dell’Inter per Nico Williams: cessioni per oltre 100 milioni

Nico Williams come il colpo da novanta per l’Inter 2026/2027: l’esterno spagnolo rappresenta il profilo perfetto per la voglia di Oaktree di puntare sui giovani e, considerata l’età, è il classico calciatore che dopo qualche anno potrebbe essere rivenduto a cifre elevate.

L’Inter fa spazio a Nico Williams (Instagram Nico Williams) – Calcionews24.com

Di certo alte sono quelle che servono per portarlo in Italia, ma l’Inter ha un paio di carte da giocarsi. La prima è quella di Alessandro Bastoni: il difensore potrebbe essere giunto alla fine della sua esperienza in nerazzurro. Per lui si parla di Barcellona e Premier League: un’offerta dai 50 milioni di euro a salire sarebbe presa in giusta considerazione, fornendo una prima base economica per arrivare a Nico Williams.

Il restante potrebbe arrivare da un’altra cessione eccellente. In questo caso il nome è quello di Marcus Thuram: il francese sta rendendo al di sotto delle aspettative e, con l’esplosione di Pio Esposito, potrebbe essere messo sul mercato. Anche per lui ci sono sirene dall’Inghilterra e anche in questo caso 50 milioni sono una cifra ritenuta congrua per parlare di cessione. Cinquanta più cinquanta ed ecco i 100 milioni per arrivare a Nico Williams. Il grande colpo di mercato che l’Inter vuole regalare ai suoi tifosi.