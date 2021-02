In conferenza stampa Villas Boas ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del Marsiglia

In conferenza stampa, André Villas Boas ha sganciato la bomba. Il tecnico portoghese ha deciso che non sarà più l’allenatore del Marsiglia, annunciando di aver già rassegnato le dimissioni.

«Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d’accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall’OM. Non voglio neanche i soldi. Ntcham, ad esempio, è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie».