Federico Bonazzoli vuole prendersi la Sampdoria: l’ex attaccante dell’Inter si gioca tutto nel finale di Serie A 2019/20

La Sampdoria sfrutterà l’ampiezza della sua rosa per raggiungere l’obiettivo salvezza nella parte conclusiva della Serie A 2019/2020. Uno dei calciatori più attesi è sicuramente Federico Bonazzoli.

L’attaccante classe ’97, prelevato dall’Inter nel 2015 per una cifra intorno ai 7 milioni di euro (più il 20% sulla futura rivendita), non ha ancora dimostrato le sue reali qualità in maglia blucerchiata.