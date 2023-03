Boniek: «Juve e Roma, Sporting Lisbona e Feyenoord sono pericolosi»

Per commentare i sorteggi di Europa League, che vedono in campo la Juventus contro lo Sporting Lisbona e la Roma con il Feyenoord, il Corriere dello Sport si è rivolto a Zbigniew Boniek, che ha giocato prima in bianconero e poi in giallorosso negli anni ’80.

LO SPORTING HA ELIMINATO L’ARSENAL – «Appunto. Ho visto lo Sporting. É la classica squadra portoghese, talentuosa e veloce. Magari ha qualche problema di finalizzazione ma batterla non è una passeggiata».

AMORIM EREDE DI MOURINHO – «A me ha colpito più che altro un aspetto: Amorim pregava durante i calci di rigore all’Emirates. Se questa è la nuova scuola stiamo tranquilli. Seriamente, però, lo Sporting è una squadra attrezzata e ha anche giocatori validi. Nel girone di Champions ha battuto il Tottenham».

SZYMANSKI DEL FEYENOORD – «É un ragazzo interessante, come Kokcu, di cui si parla tanto. Ma aggiungo una riflessione: nessun calciatore vince le partite da solo, se non si chiama Messi, Ronaldo o Benzema. Non bisogna aver paura».

WIJNALDUM EX FEYENOORD – «Sicuramente la sua competenza non farà male alla Roma ma io spero che più di una banca dati Wijnaldum diventi un calciatore incisivo. Finora, a causa dell’infortunio, non lo è stato».