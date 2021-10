Boniek: «Stella tolta allo Stadium? Agnelli ha commesso un errore»

Boniek torna sulla questione della stella tolta dall’Allianz Stadium

Boniek in un’intervista al Messaggero ha presentato Juventus-Roma ed è tornato sulla questione della stella tolta dallo Stadium.

STELLA ALLO STADIUM – «È stata una mossa del presidente Andrea Agnelli per venire incontro a quella frangia di tifosi che gli creava problemi, visto che mi sono professato romanista. Io non ho mai offeso nessuno al di là di sostenere che una società importante come quella bianconera non aveva bisogno di dirigenti che l’aiutassero a vincere le partite fuori dal campo. Arriverà un giorno che Agnelli capirà che ha commesso un grande errore».