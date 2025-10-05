Inter, Bonny da record: gol e assist nella sua prima da titolare

Bonny conquista San Siro con una prestazione superlativa: un gol e tre assist che lo proiettano tra i protagonisti della squadra di Chivu

L’Inter ritrova entusiasmo e nuove certezze offensive grazie alla prestazione straordinaria di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, protagonista assoluto del 4-1 inflitto alla Cremonese a San Siro. Alla sua prima da titolare in Serie A con la maglia nerazzurra, il giovane ex Parma ha realizzato un gol e servito tre assist in appena 62 minuti, conquistando compagni, tifosi e tecnico.

Una “prima” da sogno per Bonny

Arrivato in estate dal Parma, dove aveva già lavorato con Cristian Chivu – oggi allenatore dell’Inter e in passato difensore di grande esperienza con Roma e nerazzurri – Bonny ha saputo sfruttare al meglio la fiducia concessagli. Schierato al posto dell’infortunato Marcus Thuram (attaccante francese e titolare fisso dell’Inter), il giovane ha firmato la sua seconda rete stagionale su assist di Federico Dimarco, terzino sinistro e uomo chiave della squadra, per poi servire tre passaggi vincenti a Lautaro Martínez (capitano e bomber argentino), allo stesso Dimarco e a Nicolò Barella (centrocampista della Nazionale italiana).

Un impatto devastante: negli ultimi vent’anni solo Daniel Osvaldo, nel 2014 contro il Sassuolo, era riuscito a partecipare a quattro gol nella sua prima da titolare con l’Inter.

Le reazioni dello spogliatoio

La prestazione di Bonny ha entusiasmato i compagni. Nicolò Barella, autore di una prova eccellente in cabina di regia in assenza di Hakan Calhanoglu, ha sottolineato: «Lo ringrazio perché si è messo subito a disposizione. Avevamo bisogno di giocatori così, con voglia di lavorare e dare tutto per la squadra».

Anche Bonny, al termine della gara, ha evidenziato l’importanza del rapporto con Chivu: «È bello vincere e aiutare la squadra. Avere un allenatore che mi conosce e mi dà fiducia ogni giorno fa la differenza».

Un nuovo volto per l’attacco nerazzurro

La serata di San Siro segna un punto di svolta per il giovane francese: ha convinto l’allenatore, conquistato lo spogliatoio e dimostrato di poter essere un’alternativa concreta in attacco. Con Bonny, l’Inter ritrova profondità, imprevedibilità e nuove soluzioni offensive, elementi fondamentali per affrontare una stagione lunga e ricca di impegni.