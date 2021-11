Bonucci difensore goleador: ecco tutti i record del bianconero

Bonucci difensore goleador, al top in Europa: tutti i record del centrale della Juventus che ha realizzato una doppietta della Lazio

La doppietta di rigore con la Lazio certifica la nomea di difensore goleador di Leonardo Bonucci, su scala europea.

Il difensore della Juventus ha realizzato la sua prima marcatura multipla in 402 presenze in Serie A; non solo è capocannoniere della Juve con Dybala (3 gol), ma è l’unico difensore ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime nove stagioni nei cinque grandi campionati europei. E infine è il difensore che ha segnato più gol in Serie A dall’inizio dello scorso decennio: 27 reti