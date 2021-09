Bonucci fa 100 in Nazionale: il premio prima di Italia Bulgaria

Leonardo Bonucci è stato premiato dalla UEFA per il traguardo con la Nazionale italiana: 100 presenze in azzurro

Leonardo Bonucci è stato premiato dalla UEFA per le 100 presenze in azzurro. Il difensore della Juventus ha ricevuto il premio dal Presidente della FIGC Gravina prima del match tra Italia e Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

«Prima del match la UEFA consegnerà il cap per il raggiungimento delle 100 presenze in Nazionale a Leonardo Bonucci, che aveva già ricevuto una targa celebrativa dal presidente federale Gabriele Gravina prima dell’amichevole con San Marino disputata lo scorso 28 maggio a Cagliari».