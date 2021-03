Borussia Dortmund, Delaney su Haaland: «Crede di poter conquistare il mondo»

Thomas Delaney ha parlato della voglia di vittoria di Erling Haaland

Anche nel ritorno di Champions League contro il Siviglia, Erling Haaland è stato distruttivo. A parlare dell’attaccante norvegese, ai microfoni della UEFA, è stato il suo compagno di squadra Thomas Delaney.

«Giocare con Erling è un privilegio. Non parlerò delle sue qualità di gioco perché sono ben evidente e tutti possono vedere di cosa è capace. Posso dire che è un ragazzo giovane davvero affamato. Non ha avuto grossi insuccessi fino ad ora e per questo pensa sempre positivo. Crede di poter conquistare il mondo. Questo per lui e per noi è davvero stimolante».