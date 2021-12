Borussia Dortmund, ultimatum ad Haaland: «Scelta sul futuro entro febbraio»

Il Borussia Dortmund ha lanciato una sorta di ultimatum ad Erling Haaland, invitandolo a fare chiarezza sul futuro

Secondo quanto scrive la ‘Bild‘, che cita fonti molto vicine alla società, il Borussia Dortmund avrebbero fatto sapere all’entourage di Erling Haaland di essere pronti ad un grande sforzo economico-finanziario pur di prolungargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ponendo come unica condizione quella di essere tempestivamente avvisati delle volontà del calciatore: qualora volesse cambiare casacca, i tedeschi vorrebbero avere qualche mese a disposizione per cercare un sostituto sul quale investire per un nuovo progetto.

Sul 21enne ex Salisburgo c’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che fa gola a molti top club europei: Real Madrid, Manchester City e United appaiono in prima fila, anche se un paio di settimane fa il suo procuratore Mino Raiola ha incontrato anche il presidente del Barcellona Joan Laporta.