Borussia Dortmund: Weigl combina disastri da difensore centrale

Weigl è stato tra i peggiori in campo del Borussia Dortmund contro il Paderborn. Ha sofferto molto da difensore centrale

Il Borussia Dortmund si trova forse nel momento più difficile da quando Favre siede sulla panchina giallonera. Contro il Paderborn si è rischiato il baratro a fine primo tempo, con gli ospiti che vincevano per 3-0 al Signal Iduna Park.

Il Bvb si è mostrato ancora una volta troppo fragile nelle transizioni difensive (il primo gol è addirittura provenuto da corner a favore). Schierato come difensore centrale insieme a Hummels, Weigl è andato in grosso affanno. Nei duelli in campo aperto, gli avversari lo hanno saltato con troppa facilità. Chissà se Favre lo riproporrà lì a Barcellona.