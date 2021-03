Al Borussia Dortmund non è bastata una doppietta di Erling Haaland per superare il Colonia. Il 2-2 finale fa scivolare la squadra di Terzic a -4 dal quarto posto occupato dall’Eintracht Francoforte.

Al termine della partita, Haaland è tornato negli spogliatoi lanciando la sua maglia per terra visibilmente arrabbiato con i suoi compagni di squadra.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi

— ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021