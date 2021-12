Borussia Mönchengladbach, Ginter non rinnoverà: l’Inter ci prova

Il Borussia Mönchengladbach perderà il suo difensore Ginter a fine stagione: non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno

Novità sul futuro di Ginter del Borussia Mönchengladbach. Il difensore, come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, non rinnoverà il proprio contratto con il club tedesco e dunque andrà via a giugno.

L’Inter fiuta l’affare a parametro zero e prova ad anticipare la concorrenza, a riferirlo Gianluca di Marzio. Di seguito anche le parole del calciatore sul suo futuro:

FUTURO – «Non rinnovo il contratto con il Borussia. Inizierò un nuovo capitolo della mia carriera, la decisione è stata presa».