Branchini: «Allegri? Diverse proposte ma serve un progetto convincente»

Branchini ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, che non allena da quando ha lasciato al Juve. La rivelazione sui contatti del tecnico

Nel corso di un intervista ai microfoni di 1 Station Radio, Giovanni Branchini ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri.

«Sono arrivate diverse proposte che non sono state prese in considerazione. C’è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare. Serve però un progetto che lo convinca e finora non è arrivato».