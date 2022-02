Follia in Brasile, esplosa una bomba sul bus del Bahia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Follia in Brasile prima della partita tra Bahia e Sampaio Correa: una bomba è esplosa all’interno del bus dei giocatori

Follia in Brasile prima del match tra Bahia e Sampaio Correa. Un ordigno sarebbe stato lanciato all’interno del bus della squadra di casa, il Bahia. Diversi i feriti, il caso più preoccupante è Danilo Fernandes colpito al volto con schegge in viso.

La squadra è comunque scesa in campo vincendo la sua partita per 2-0. La polizia intanto sta indagando per trovare i colpevoli del gesto.