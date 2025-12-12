Bremer Juventus, il difensore continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile: la tentazione di Spalletti per la partita contro il Bologna

Bremer Juventus, il difensore punta a tornare titolare contro il Bologna e Spalletti ha questa tentazione: le ultime sul centrale brasiliano

Il tema Bremer Juventus torna centrale in vista della delicata sfida contro il Bologna. La vittoria in Champions League contro il Pafos ha riportato entusiasmo nell’ambiente bianconero, ma la vera partita di Luciano Spalletti si gioca nell’infermeria. Durante la notte europea, Gleison Bremer ha vissuto la gara dalla panchina, restando a riposo per tutti i 90 minuti: un segnale della prudenza con cui lo staff sta gestendo il suo rientro dopo l’operazione al menisco subita a metà ottobre.

Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta al “Dall’Ara”, dove si giocherà Bologna-Juve. Spalletti si trova davanti a una scelta che divide cuore e ragione: accelerare il rientro del suo leader difensivo o optare per una cautela necessaria dopo quasi due mesi di stop? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tentazione di schierare Bremer titolare è fortissima. La retroguardia bianconera, costretta ad adattamenti come l’impiego di Koopmeiners centrale, sente l’assenza del brasiliano e necessita della sua fisicità, del suo carisma e della capacità di organizzare la linea difensiva.

Bremer, dal canto suo, è pronto. Si allena con intensità, vuole tornare protagonista e farlo subito. Ma lo staff medico invita alla calma: dopo un’operazione al menisco, accelerare i tempi potrebbe esporre il giocatore a ricadute o affaticamenti muscolari, rischi che la Juventus non può permettersi di correre, soprattutto in una fase così intensa della stagione.

Per questo, nel dossier Bremer Juventus, prende quota il piano della prudenza. Alla Continassa è stato delineato un programma di rientro graduale: a Bologna il difensore potrebbe partire ancora dalla panchina, con l’obiettivo di subentrare nella ripresa e ritrovare il ritmo gara. Uno spezzone ragionato, utile a testare le risposte fisiche e mentali del giocatore in un contesto reale.

Il vero obiettivo, però, è un altro: la sfida contro la Roma. Quel match è stato cerchiato in rosso dallo staff tecnico, che vuole un Bremer completamente recuperato e pronto a guidare la difesa dal primo minuto. La gestione conservativa a Bologna appare dunque la soluzione più probabile, salvo emergenze dell’ultimo momento.

Le prossime ore scioglieranno gli ultimi dubbi, ma una cosa è certa: il ritorno di Bremer sarà fondamentale per ridare solidità alla Juventus e rappresenta uno dei temi più caldi del momento nel mondo bianconero.