Torino, Bremer muro granata: il brasiliano al top in diverse statistiche

Gleison Bremer sta esplodendo sotto la gestione di Ivan Juric: l’avvio di Serie A del brasiliano è da applausi

Gleison Bremer è sicuramente una delle note più liete dell’avvio di campionato del Torino. La squadra granata sembra essersi ritrovata sotto la guida di Ivan Juric e il brasiliano è una delle colonne portanti.

Bremer brilla in diverse statistiche: intercetta più palloni di tutti (24), 8,2 palloni recuperati in media a partita (con Palomino e dietro a Bastoni con 8,3). Bremer ha vinto anche 23 duelli aerei, dietro a Palomino lontano a 30. La Gazzetta dello Sport parla di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.