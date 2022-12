Brescia, Aglietti: «Non potevo dire di no a Cellino»

Le parole di Alfredo Aglietti, nuovo allenatore del Brescia, dopo l’esonero di Pep Clotet sulla panchina della squadra lombarda

Alfredo Aglietti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Brescia.

PAROLE – «Non ho avuto alcun tipo di esitazione ad accettare l’offerta di Cellino. L’unico aspetto che ha inciso è il blasone della piazza, non potevo dire di no. Ho sentito il presidente per la prima volta due sere fa. I dettagli erano già praticamente definiti prima dell’incontro di ieri. Mi dispiace che Brescia sia una piazza ferita, da avversario ho sempre avvertito il peso dei tifosi. Mi auguro che già da lunedì il Rigamonti possa darci la mano che ci serve, invito la nostra gente a far sì che lo stadio sia una bolgia».