Brescia, Balotelli vittima di un ricatto a luci rosse? La ricostruzione

Nuovi guai per Mario Balotelli: il giocatore del Brescia vittima di un ricatto. Ecco le indiscrezioni riguardanti l’episodio

Ennesima disavventura per Mario Balotelli, attaccante del Brescia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, una ragazza avrebbe cercato di ricattarlo, chiedendogli 100mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale.

La giovane avrebbe conosciuto Supermario ai tempi del Nizza, e avrebbe avuto una relazione con lui quando era ancora minorenne, mentendo sulla propria età alla punta. Balotelli ha denunciato ai carabinieri senza farsi intimorire.