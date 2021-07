Buffon al Parma: arriva anche l’omaggio della FIFA – FOTO

Gigi Buffon è tornato al Parma e ieri ha iniziato la preparazione: arriva anche l’elogio da parte della FIFA – FOTO

Gianluigi Buffon è tornato al Parma e ieri ha iniziato la preparazione nel ritiro di Castelrotto. I gialloblu si godono il ritorno a casa di Superman dopo 20 anni, quando nel 2001 lascio l’Emilia per andare alla Juventus.

E lo elogia anche la FIFA, tirando in ballo il The Best FIFA Goalkeeper: Buffon, nel 2017, è stato il primo portiere della storia a vincerlo.