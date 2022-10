Buffon, nessuna lesione: l’esito degli esami dopo Parma Frosinone

Problemi per Gigi Buffon. Ma gli esami hanno escluso lesioni per il portiere del Parma dopo la gara col Frosinone

Problemi per Buffon, dopo la gara contro il Frosinone trionfata per 2-1. L’estremo difensore del Parma ha accusato dei problemi ai tendini della coscia sinistra, e si è sottoposto in data odierna ad alcuni esami strumentali, che però non hanno riportato lesioni.

Il portiere sarà sottoposto a terapie di recupero per tornare ad allenarsi in una decina di giorni.