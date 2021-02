Bundesliga, rivoluzione Schalke 04: licenziato l’allenatore Gross

Lo Schalke 04 ha preso la decisione di sollevare dal proprio incarico l’allenatore Christian Gross. La squadra si trova all’ultimo posto in Bundesliga

Lo Schalke 04 ha preso la decisione di sollevare dal proprio incarico l’allenatore Christian Gross, il capo dell’area sportiva Jochen Schneider, il team coordinator Sascha Riether e il preparatore atletico Werner Leuthard. La notizia non è stata ancora ufficializzata dal club ma è stata confermata da tutti i principali media tedeschi.

La decisione è arrivata dopo la sconfitta per 5-1 rimediata ieri dalla squadra di Gelsenkirchen sul campo dello Stoccarda. Lo Schalke 04 al momento si trova all’ultimo posto in Bundesliga avendo conquistato solo 9 punti in 23 partite di campionato.