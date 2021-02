Tramite un post sui propri canali social, il Cagliari dedica la vittoria ad Andrea Cossu esibendo la sua maglia numero 7 – FOTO

La vittoria contro il Crotone ha un sapore speciale per il Cagliari. I 3 punti giadagnati valgono oro nella lotta per non retrocedere e i rossoblù lo sanno bene.

Tanto che a fine gara hanno pubblicato una foto sui propri canali social in cui l’intera società esibisce la maglia numero 7 di Andrea Cossu, dedicano al dirigente ed ex calciatore l’importante vittoria.