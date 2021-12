Cagliari, i movimenti per la difesa: Godin e Caceres in uscita, novità sul fronte arrivi

L’addio di Godin e Caceres obbliga il Cagliari ad andare alla ricerca di forze fresche per la difesa

Il Cagliari deve sistemare la fase difensiva, soprattutto per le cessioni imminenti di Godin e Caceres. I due epurati della lista del Ds Capozucca.

Vicino ai rossoblù è Mattia Lovato, in prestito dall’Atalanta. Ma i nomi non sarebbero finiti qua: Goldaniga e Calafiori altri potenziali acquisti per il mercato di gennaio dei sardi. Due pedine importanti e che potrebbero dare man forte a Mazzarri nella lotta alla salvezza. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.

