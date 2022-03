Cagliari, due turisti argentini aggrediti perché scambiati per laziali. Incredibile quanto accaduto marginalmente al match

Ancora scontri tra tifosi a Cagliari dopo quanto accaduto in occasione della partita col Napoli.. Stavolta, in forma più lieve, è accaduto fra i tifosi sardi e quellu della Lazio. Come riportato da sardiniapost, due tifosi dei capitolini si sono scontrati con altrettanti supporter degli isolani nella zona di via Sassari. Gli scontri sono arrivati a seguito di un attivo scambio di insulti e frasi ingiuriose. Gli Ultras si sono successivamente volatilizzati dopo l’arrivo di una volante della Polizia.

Viene riportato, inoltre, un secondo brutto e triste episodio: due turisti argentini sono stati scambiati per supporter della Lazio. I fan della squadra sarda hanno avvicinato i malcapitati aggredendoli con calci, schiaffi e pugni. La polizia sta cercando i responsabili della rissa avvenuta in piazza Deffenu, intorno alle 14.30. Uno dei giovani argentini è finito in ospedale, trasportato da un’ambulanza del 118: i medici hanno dato l’ok alla dimissione, dandogli una prognosi di 15 giorni. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, chiamate dai passanti.