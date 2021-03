Cagliari, Gaston Pereiro arma per la salvezza: l’idea di Semplici

Il Cagliari scenderà di nuovo in campo sabato contro il Verona. Semplici pensa a nuove strade e tattiche, svolta per Gaston Pereiro?

Il Cagliari si prepara per proseguire una stagione caratterizzata da tanti ostacoli che mettono a rischio la permanenza della squadra sarda in Serie A. La sosta dal campionato per gli impegni delle Nazionali dovrebbe aver permesso a Leonardo Semplici, successore di Eusebio Di Francesco, di conoscere meglio i suoi giocatori e pensare a nuove strade, nuove tattiche per la sua squadra e quella che è diventata la sua missione principale: la lotta per la salvezza.

Questo campionato, per i rossoblù, non è stato sicuramente una passeggiata. Il club di Giulini ha faticato tanto ad ingranare la marcia, a capire come affrontare un periodo senza risultati a trovare la cura giusta per arginare una crisi profonda che ha colpito la squadra alle fondamenta. Leonardo Semplici è arrivato per prendere il posto di un Eusebio Di Francesco ormai stremato, senza più speranza e senza più idee. Il tecnico toscano ha preso in mano il destino complicato dei rossoblù tentando di infondere nei giocatori un elemento di fondamentale importanze, senza il quale è impossibile andare avanti: la fiducia. Per tre giornate il Cagliari è finalmente tornato a sorridere, a vedere la classifica in modo diverso ma poi ecco le partite contro Juventus e Spezia. Una nuova battuta di arresto, di nuovo la paura ma con essa anche il coraggio di reagire e di lottare per quel posto in Serie A che i rossoblù meritano.

