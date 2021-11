Cagliari, Giulini: «Non ci aspettavamo l’ultimo posto. Situazione inaccettabile»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto nel post partita dopo la sconfitta contro il Bologna. Ecco le sue parole

Ai microfoni di DAZN, per il Cagliari, si è presentato il presidente Tommaso Giulini. Le sue parole dopo il ko con il Bologna.

MAZZARRI SULLA GRATICOLA? – «Mazzarri è una delle poche certezze che abbiamo, il suo posto non è assolutamente in discussione. Sono venuto io a parlare perché la situazione all’interno dello spogliatoio era parecchio agitata. Ci metto la faccia ma loro adesso si devono preparare per la gara di domenica».

COSA MANCA – «Siamo in un momento complicato ma non mi aspettavo sicuramente di stare nell’ultimo posto. Cosa manca? Concentrazione, attaccamento alla maglia, serenità. Dobbiamo lavorare tutti quanti con tantissima umiltà e mettere in campo personalità per controllare noi la gara».

SI VA IN RITIRO? – «Ne parleremo con il direttore tecnico e con il mister già stasera. Qualche giorno di ritiro prima dell’Atalanta penso possa essere utile per ricompattare il gruppo. Questa situazione non è accettabile».

