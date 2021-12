Cagliari, Godin e Caceres out: Joao Pedro resta l’unico leader

Mazzarri non ha convocato Godin e Caceres per la Juve, Joao Pedro resta così l’unico leader nel Cagliari

Il secondo k.o. consecutivo per 4-0 ha fatto aperto la polveriera in casa Cagliari. Il direttore sportivo Stefano Capozucca è stato molto chiaro con il suo spogliatoio, dichiarando che alcuni giocatori non sono degni di indossare la maglia rossoblù. Detto fatto e, per l’appunto, il mister Mazzarri ha deciso di non convocare Godin e Caceres. Il primo, con un ingaggio ritenuto ancora troppo alto, non sta entusiasmando il club. Il secondo, invece, non ha avuto un buon impatto con la Sardegna e a gennaio cercherà altrove.

L’unico che potrebbe trascinare la squadra – come ricorda stamattina La Gazzetta dello Sport – è il capitano Joao Pedro. Il perno portante di tutti, sopratutto per l’attacco che non sta andando proprio bene, con solo due reti realizzate nelle ultime cinque partite giocate.

