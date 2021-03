Cagliari, Godin si è preso la scena: ora è il vero leader della squadra

La difesa del Cagliari nella sfida di mercoledì sera contro il Bologna ha fatto la differenza: l’uruguaiano Godin si è preso la scena

La difesa del Cagliari ha fatto la differenza sia nella sfida con il Crotone che nel match contro il Bologna di mercoledì sera alla Sardegna Arena. La retroguardia rossoblù si è affidata all’uruguaiano Diego Godin che ha dimostrato di essere un vero e proprio leader. Lo Sceriffo, reduce da Coronavirus e qualche acciacco, è in grande forma e lo dovrà confermare sopratutto nella difficile trasferta di domenica contro la Sampdoria.

Intanto i ragazzi di Leonardo Semplici, come ricorda il Corriere dello Sport, sembrano aver ritrovato l’equilibrio perso. Nella sfida contro gli emiliani, infatti, Cragno e compagni hanno mantenuto la porta rossoblù inviolata: solo altre due volte in questa stagione gli isolani sono riusciti a non subire gol prima di imbattersi in una scia che sembrava interminabile.