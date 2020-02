Cagliari, il plauso di Gravina: «Serietà e determinazione di Giulini»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è congratulato con il Cagliari per l’iniziativa attuata contro gli atti di razzismo

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto rendere omaggio alla decisione del Cagliari dopo il daspo a vita per tre tifosi macchiatisi di atti di discriminazione.

GRAVINA – «Il calcio italiano sta combattendo una lotta senza quartiere contro il razzismo, per questo desidero congratularmi con il Cagliari Calcio per l’intransigenza che ha mostrato con questa decisione. La serietà e la determinazione del presidente Giulini sono sotto gli occhi di tutti, la Federazione sostiene con atti concreti lui e tutti i suoi colleghi in prima fila contro ogni forma di discriminazione, perché la piaga dell’inciviltà si può vincere solo scendendo in campo insieme».