Cagliari, Joao Pedro tocca quota 50 gol in rossoblù

Joao Pedro, gol numero 50 con la maglia del Cagliari. Il brasiliano diventa il settimo marcatore rossoblù in Serie A

Il gol di sabato scorso non ha fruttato punti ma per Joao Pedro resta un tassello importante della sua avventura con la maglia del Cagliari: la rete di Udine è infatti la numero 50 messa a segno dal brasiliano per il club isolano. E pensare che cinque anni e mezzo fa, quando Joao Pedro arrivò sull’Isola, la sua collocazione era a centrocampo o al limite sulla trequarti. Equivoci sfociati, insieme a tanti altri, in una retrocessione. Poi però il giocatore ha deciso di lavorare su se stesso, passando come ogni essere umano dai progressi ai passi falsi e viceversa. Sono dunque arrivati 50 gol, dei quali due in Coppa Italia e tredici nell’anno della risalita dalla cadetteria.

TUTTE LE NEWS IN ROSSOBLÙ SU CAGLIARINEWS24

In Serie A sono 35 i palloni mandati alle spalle del portiere avversario da un Joao Pedro in stato di grazia. Oggi è terzo nella classifica marcatori del campionato, mentre in casa rossoblù il pallottoliere si sbilancia ancora: agganciato Marco Sau fra i marcatori in A con la maglia sarda, nel mirino ora c’è Daniele Conti a quattro lunghezze.