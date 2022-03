Cagliari, Joao Pedro aspetta novità per il rinnovo: le ultime sul futuro dell’attaccante della Nazionale

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nello spazio dedicato al Cagliari, si è concentrata sul nodo rinnovi, questione delicata che riguarda da vicino anche Joao Pedro.

Il contratto del capitano rossoblù scadrà nel 2023: ci sarà quindi ancora tanto tempo per affrontare l’argomento ma come giusto che sia il numero 10, con una carriera sempre più in ascesa, attende segnali da parte del club per prendere decisioni sul suo futuro.