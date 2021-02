Cagliari, la Lazio si avvicina: il presidente Giulini carica la squadra

Sotto gli occhi attenti del presidente Giulini, il Cagliari ha svolto oggi il penultimo allenamento in vista della gara contro la Lazio

Nel pomeriggio di oggi il Cagliari di mister Eusebio Di Francesco ha svolto il penultimo allenamento in vista della gara contro la Lazio. Ha assistito al training anche il Presidente Tommaso Giulini. La seduta si è aperta con l’attivazione con torelli, per poi proseguire con delle esercitazioni sulle palle inattive, calci di punizione dal limite ed esercizi di tecnica individuale.

Personalizzato per Luca Ceppitelli, Ragnar Klavan, Alfred Duncan e Riccardo Sottil. Da stasera rossoblù in ritiro e domani di nuovo in campo al mattino per la rifinitura. In serata è in programma la partenza per Roma.