Cagliari, per la lotta alla salvezza sono due i problemi da risolvere

La squadra di Walter Mazzarri deve fronteggiare due grandi problemi nelle ultime otto partite che attendono il Cagliari

Il ritorno in campo in Serie A si avvicina dopo la sosta per le Nazionali. Il Cagliari è impegnato nella lotta per la salvezza e deve rialzarsi dopo le ultime tre sconfitte.

Mazzarri in questo senso deve risolvere un paio di problemi emersi proprio in queste ultime giornate: troppi i gol subiti (sei) e zero quelle fatte. Lo riporta il Corriere dello Sport.