Cagliari, Lovato in città: domani visite mediche

Matteo Lovato è arrivato a Cagliari: il giocatore nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito con i rossoblù

Il Cagliari chiude per un arrivo in difesa. Matteo Lovato è atterrato in serata nel capoluogo sardo e domani sarà sottoposto alle visite mediche di rito.

Primi contatti, dunque, per il classe 2000 con la Sardegna e poi attesa per la firma all’apertura del calciomercato fra qualche giorno. Primo rinforzo per Mazzarri.

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24