Cagliari, Luperto VICINISSIMO ai rossoblu: ecco la DATA del suo arrivo in Sardegna

Sebastiano Luperto è pronto a lasciare l’Empoli per unirsi al Cagliari. Ecco quando arriverà il difensore italiano

Sebastian Luperto è vicinissimo al Cagliari. Secondo Gianluca Di Marzio, siamo ai dettagli per il trasferimento del difensore all’Empoli dove ritroverà il tecnico Davide Nicola, atterrato in serata in Sardegna.

Il classe 1996, secondo il giornalista esperto di mercato, sbarcherà nel capoluogo sardo nella giornata di domani. Dopodiché svolgerà le visite nei prossimi giorni.